Leere Linzer Uni zum Semesterstart

Eingangstests für Vorlesungen und Klausuren

Alexander Gugg (21) aus Linz studiert Kunststofftechnik und war beim neuen Learning-Center über der Bibliothek – einem der wenigen Treffpunkte für Studierende: „Ich bin im dritten Semester und zum Glück gab’s im Herbst einige normale Tage im Studentenleben. Ich hoffe, dass es sich bald wieder normalisiert und freue mich auf die Öffnung der Sporthalle in der neuen Kepler Hall.“ Wann es soweit ist – noch alles offen. Auch an der Uni bereitet man sich darauf vor, mit Eingangstests für Lehrveranstaltungen und Klausuren einen Weg zurück in die Normalität zu schaffen. Es gibt dafür bereits eigene Teststraßen an der JKU, die ausschließlich für Studierende und Mitarbeiter zur Verfügung stehen.