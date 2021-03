„Fräulein“ geht zur Schule

Tiergestützte Pädagogik findet im Unterricht schon länger Einsatz. Vor allem in Volksschulen gibt es oft Tiere, die die Kinder dabei unterstützen sollen, ruhiger zu werden und sich zu entspannen. Auch in der Mittelschule in Gols wird ab September ein Hund mit seinem Herrchen in die Stunden gehen.