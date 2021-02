„Sifu“ macht Spieler zum Kung-Fu-Kämpfer

Anspruchsvolle und intensive Kung-Fu-Prügeleien will Entwickler Sloclap mit dem Actionspiel „Sifu“ noch dieses Jahr auf den PC sowie PS4 und PS5 bringen. Der Titel soll eine spannende Einzelspieler-Handlung erzählen und mit einem spielerischen Twist aufwarten: Stirbt der Spieler, wird er zwar wieder zum Leben erweckt - allerdings um Jahre gealtert. Will man nicht in WIndeseile zum Greis werden, muss man also darauf achten, keine Fehler zu machen.