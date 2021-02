Glücksspiel-Vergangenheit holt Anschober ein

Wenn einen die Vergangenheit einholt, ist das selten was Positives. Anders im Fall des grünen Ministers Rudolf Anschober, dem die Regierungsbeteiligung im Bund nun einen späten Erfolg verschaffte. Denn in seiner Zeit als Landesrat, damals noch als „Rudi“, war er in Oberösterreich vor allem 2018 und 2019 intensiv mit den Auswüchsen der Glücksspielbranche befasst – aber nicht so, wie es sich unser Karikaturist ausmalt.