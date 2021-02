Marita Kramer: „Erst so bitter, jetzt so cool“

Marita Kramer war die Heldin des goldenen Teamspringens unserer Adlerinnen bei der Nordischen Ski-WM am Freitag! Mit 102,5 und 104 Meter katapultierte die 19-jährige Salzburgerin ihre Mannschaft als Schlussspringerin jeweils auf den ersten Platz. Und das nach dem ganzen Jury-Wirbel und letztlich unglücklichen vierten Platz im Einzel am Vortag. „Es war wie in einem Rollercoaster, gestern so bitter, heute so cool", strahlte Kramer nach dem Springen.