Tabellenführer Sturm fordert Meister Salzburg

CASHPOINT SCR Altach - RZ Pellets WAC

In der letztjährigen eBundesliga-Saison gab es bei dieser Partie keinen klaren Gewinner (je zwei Siege, ein Remis). Dieses Mal ist der Wolfsberger AC gegen den Letzten SCR Altach ganz klarer Favorit und will mit dem Punktemaximum von neun Zählern im Titelkampf weiter am Führungsduo FK Austria und SK Sturm dran bleiben. Um das zu verhindern müssten die Vorarlberger endlich ihre Torgefährlichkeit steigern. Nur 21 Treffer in den ersten 18 Partien bedeuten den niedrigsten Wert aller eBundesligisten.