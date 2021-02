Nur 14 Kontrolleure für mehr als 1000 Kindergärten

Wiederkehr ist „Kontrolle ein wichtiges Anliegen“

In einer Stellungnahme an die „Krone“ erklärte Bildungsstadtrat Wiederkehr am Dienstagnachmittag zur Kontrolle der Kindergärten: „In den letzten Jahren haben wir die Anzahl der KindergarteninspektorInnen bereits erhöht. Natürlich ist uns die Kontrolle ein wichtiges Anliegen. Eine stetige personelle Anpassung an aktuelle Herausforderungen ist in diesem Bereich daher sichergestellt“.