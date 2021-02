Bergrettung im Dauereinsatz: Unfälle häufen sich

Im Dauereinsatz befindet sich die Bergrettung Klagenfurt wegen verunfallter Personen auf vereisten Wegen. Auch am Montag mussten die Bergretter bereits zum zweiten Mal auf das Kreuzbergl in Klagenfurt ausrücken. Eine Spaziergängerin war auf den vereisten Wegen ausgerutscht und hatte sich dabei eine Knöchelverletzung zugezogen. Ein Abtransport mit der Trage war aufgrund der eisigen Situation unmöglich. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Krankenhaus geflogen.