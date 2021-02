„Dach“ über Stadtautobahn als Solarkraftwerk

Warum nicht die versiegelte Fläche einer Autobahn zur Stromerzeugung nutzen? Diese Frage stellte sich, wie berichtet, auch FP-Stadtvize Markus Hein und der Freiheitliche war von der Idee, resultierend aus einem Forschungsprojekt des „Austrian Institute of Technology“ (AIT), so begeistert, dass er die A7 zwischen Bindermichl-Tunnel und Knoten A1 gleich als Testregion dafür vorschlug. „Der Abschnitt wäre ideal. Er steht ganztägig im Sonnenlicht und ist nicht durch Bewuchs oder Bauten beschattet.“ Mit Vollgas in die Energiewende – die „Krone“ wollte es genau wissen und fragte deshalb bei echten Photovoltaik-Profis, den Solarbuddys aus Ansfelden, Jürgen Hemetsberger und Mike Mühlgrabner nach, was so ein lichtdurchlässiges Dach eigentlich an Strom erzeugen könnte.