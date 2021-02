Johnson: Aus für alle Corona-Maßnahmen im Juni

Der konservative britische Premierminister Boris Johnson hat am Montag seinen Lockdown-Fahrplan im britischen Parlament in London präsentiert: Er will die Einschränkungen in mehreren Schritten im Abstand von fünf Wochen aufheben. Als Voraussetzungen dafür nannte er aber, dass die Infektionszahlen weiterhin sinken müssen, die Impfkampagne im gleichen Tempo fortgesetzt werden kann und keine neue Virusvariante die Lage verändert.