Izzy startet in Georgien Angriff aufs Triple

Zudem hat der Gaschurner seinen Blick schon lange wieder nach vorne gerichtet. Gestern jettete Izzy noch für einen TV-Auftritt nach Wien, um bei „Sport am Sonntag“ bei ORF-Moderatorin Alina Zellhofer vor der Kamera zu stehen, ab heute gilt die Konzentration dem Weltcup-Doppel im georgischen Bakuriani, das von 3. bis 5. März ansteht. „Wegen der Quarantäneregeln werden wir aber schon am Freitag von Zürich via Istanbul nach Tiflis fliegen“, verrät der Montafoner, der in der Kaukasusrepublik bereits für eine Vorentscheidung im Kampf um seinen dritten Gesamtweltcupsieg in Serie sorgen will. „Mit dem Sieg auf der Reiteralm habe ich nochmals viel Selbstvertrauen getankt. Mein Ziel für Bakuriani ist es, möglichst viele Punkte zu holen um im Idealfall den Weltcup schon vor dem Finale in Veysonnaz zu entscheiden. Der dritte Gesamtsieg ist ein großes Ziel“, gesteht Izzy.