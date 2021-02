Streit um FFP2-Maske endete mit Tritt gegen Auto

Ein 55-jähriger deutscher Staatsbürger betrat am 20. Februar 2020 gegen 11 Uhr ohne FFP-2-Maske einen Einkaufsmarkt in der Gemeinde St. Lorenz. Dies nahm ein anderer Kunde, ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, wahr. Er fotografierte den 55-Jährigen und beschwerte sich an der Kasse über die Nichteinhaltung der Tragepflicht.