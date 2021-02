Trotz Corona-Krise: Was macht Sie glücklich?

Das Jahr 2020 war für viele Menschen eine neue Situation. Viele Menschen mussten Ihren Alltag komplett umkrempeln, viele befinden sich in Kurzarbeit oder sind arbeitslos geworden und noch mehr Personen vermissen den Besuch bei geliebten Menschen. Diese Zeit verlangt von allen in Österreich lebenden Personen sehr viel ab. Nichtsdestotrotz sollte man in diesen Tagen nicht alles negativ sehen und sich auch an den kleinen positiven Dingen im Alltag erfreuen. Was haben Sie in den letzten Monaten trotz Ausgangsbeschränkungen & Co erreicht, was Sie glücklich oder stolz gemacht hat?