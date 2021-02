Bekam Corona vom Herrl: Besuch bei Katze „Ayla“

„Im November ist mein Mann an Corona erkrankt, sein Zustand hat sich daraufhin dramatisch verschlechtert. Am 16. Jänner ist er von uns gegangen - dabei war er erst 49 Jahre alt“, erinnert sich die Bregenzerin Nilgün C. mit brüchiger Stimme an jene Wochen, in welchen ihre Welt aus den Fugen geriet.