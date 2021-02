Kill it with Fire: Spinnen-Jagd kommt für Konsolen

Nach der Veröffentlichung im vergangenen August für den PC können ab dem 4. März nun auch Konsolen-Besitzer (PS4, Xbox One, Switch) und Smartphone-Gamer mit „Kill it with Fire“ auf Spinnen-Jagd gehen. Das Waffen-Arsenal ist dabei groß und reicht vom Staubsauger über Ninja-Wurfsterne bis zu Dynamit und Flammenwerfer. Je mehr Schaden bei der Hatz auf die Krabbeltiere angerichtet wird, desto besser.