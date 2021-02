„Würde Impfung von Tschetschenen-Mafia kaufen“

„Wir dürfen nicht in allen Fragen auf Brüssel hören. Das ist kein Nationalismus, sondern Loyalität gegenüber den Bürgern“, betonte Milanovic nach Angaben der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug. „Wie auch mit den Migranten: Man handelt im eigenen Interesse“, spielte der Regierungschef auf die EU-Kritik am harten Vorgehen der kroatischen Grenzpolizei gegenüber Migranten an, die regelmäßig über illegale Pushbacks klagen.