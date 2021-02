Hubertus von Hohenlohe (62) zittert um Startplatz

Hubertus von Hohenlohe hat am Donnerstag Platz 75 in der Qualifikation für den WM-Riesentorlauf in Cortina d‘Ampezzo belegt. Der für Mexiko startende Sohn von Schauspielerin Ira von Fürstenberg und Enkel des ehemaligen österreichischen Prinzen Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg verlor in Summe 42,99 Sekunden auf Quali-Sieger James Crawford aus Kanada, der in beiden Läufen Bestzeit fuhr. Ob es sich für den RTL am Freitag ausgeht, ist noch offen.