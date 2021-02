Krise in Georgien - Premier zurückgetreten

In der Südkaukasus-Republik Georgien spitzt sich die innenpolitische Krise nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl weiter zu. Am Donnerstag trat nach nur gut zwei Monaten im Amt Ministerpräsident Giorgi Gacharia zurück. „Ich habe beschlossen, meinen Posten zu räumen“, sagte der 45-Jährige in der Hauptstadt Tiflis. Er will damit eine weitere Spaltung der politischen Landschaft Georgiens verhindern.