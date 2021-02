FPÖ prangert LH Stelzer als „Impf-Lobbyisten“ an

Eine parlamentarische Anfrage der FPÖ im Nationalrat, in der Oberösterreichs LH Thomas Stelzer elfmal als „Impf-Lobbyist“ bezeichnet wird und in der Kritik Stelzers an Corona-Maßnahmen des Bundes angesprochen wird, sorgt jetzt für Aufregung in der Landespolitik. Bekannt wurde die Anfrage, Quelle siehe hier, in Oberösterreich erst jetzt mit den schriftlichen Antworten von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Unter den Einbringern der Anfrage, an der Spitze Abg. Dagmar Belakowitsch, ist auch der Vöcklabrucker FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerhard Kaniak, was auch auf Schwarzblau in Oberösterreich ein etwas schräges Licht wirft.