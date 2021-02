Sittersdorf: Ein Ort mit viel Weinkultur

Heute wächst am Gutshof Sonnegg ein Rebstock. „Wir wissen nicht genau, wie alt die Rebe ist“, sagt Hubertus Orsini-Rosenberg, dessen Vorfahren vor 382 Jahren nach Sonnegg gezogen sind. Teile des Gutshofes stammen aus dem 16. Jahrhundert. In jüngerer Vergangenheit wurde der Mythos Wein durch den Weinbauverein wieder zum Leben erweckt. Beim Weinfest können Zweigelt, Chardonnay oder Cabernet verkostet werden. Der Sonnegger See, der im Jahr 1966 ausgehoben wurde, ist heute die Metropole des Acoustic Lakeside Festivals, das die Region weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.