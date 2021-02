Chronologie zeigt Versagen heimischer Terrorabwehr

Anklagen: So gefährlich ist die IS-Terrorzelle

Die IS-Terrorzelle, die auch den Wiener Dschihadisten Kujtim F. radikalisierte, liegt im deutschen Nordrhein-Westfalen. Fünf Tadschiken, die den westlichen Lebensstil verachteten, bauten dort ihr eigenes fanatisches Netzwerk auf. Sie sammelten Geld für den Islamischen Staat, rekrutierten junge Radikale - darunter auch jenen Attentäter, der am 7. April 2017 in Stockholm mit einem Lkw vier Menschen ermordete. Mit Paintballspielen trainierten sie für den Einsatz, der sie 2019 nach Tirana führte. Für 40.000 Euro sollte ein albanischer Geschäftsmann mit einer in Österreich organisierten Waffe samt Schalldämpfer getötet werden. Mit jener Waffe sollte danach ein YouTuber erschossen werden, das SEK griff zu. Das fünfköpfige Netzwerk wurde jetzt vom deutschen Generalbundesanwalt angeklagt.