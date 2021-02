Wien zahlt 400 Euro Bonus für Pflegeausbildung

Bis 2030 benötigt Wien 9100 zusätzliche Pflegekräfte. Das geht aus einer Studie des Dachverbandes Wiener Sozialeinrichtungen hervor. Auf der anderen Seite hatten im Jänner 154.688 Personen in der Hauptstadt keinen Job. Das sind 32.335 Arbeitslose mehr als im Jänner 2020. Mit der neuen Ausbildungsoffensive will die Stadt da also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und bietet 4100 arbeitslosen Wienerinnen und Wienern eine Pflegeausbildung. Das Besondere: Für die Ausbildung, die zwölf Monate und länger dauert, zahlt die Stadt zusätzlich zum Arbeitslosengeld einen monatlichen Bonus von 400 Euro.