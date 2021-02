Die oö. Corona-Testzahlen haben sich stark erhöht

Erst am Samstag kleiner Knick

Erst am Samstag war ein kleiner Knick in der Kurve zu sehen, lag die Auslastung bei 58 Prozent. Aber bereits die Buchungen für kommende Woche lassen auf eine weiter hohe Testbereitschaft schließen. Bis Sonntag 14 Uhr ließen sich 161.267 Landsleute auf das Coronavirus testen. Davon waren 299 Getestete positiv, das entspricht 0,19 Prozent. „Am Samstag wurden 85 Prozent der positiven Fälle durch einen PCR-Test bestätigt“, so Breitwieser.