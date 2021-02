US-Behörden melden über 50 Millionen Impfungen

Die Corona-Impfungen in den USA haben die Marke von 50 Millionen überschritten. Die Angaben beziehen sich auf die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer. Knapp 70 Millionen Dosen seien im am stärksten von der Pandemie betroffenen Land bereits ausgeliefert worden. Nach CDC-Angaben haben rund 37 Millionen Menschen mindestens eine Dosis erhalten, über 13 Millionen wurden bereits zweimal geimpft. Rund 5,7 Millionen Impfungen wurden in Pflegeeinrichtungen verabreicht.