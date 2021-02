WHO warnt Biden vor Infos des US-Geheimdienstes

Die Expertenmission der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die in China die Herkunft des Coronavirus untersuchte, hat den neuen US-Präsidenten Joe Biden vor Informationen der US-Geheimdienste über den Ursprung der Pandemie in China gewarnt. „Bitte stützen Sie sich nicht zu sehr auf den US-Geheimdienst“, twitterte Peter Daszak von der WHO am Mittwoch.