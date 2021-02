Anschober: „Klar, dass Neuinfektionen zunehmen“

Täglich mehr als 200.000 Tests an fast 2000 Gratis-Teststellen

Den Großteil der Tests in Österreich machen derzeit Antigen-Tests aus, rund 35.000 der täglich mehr als 200.000 Testungen sind PCR-Tests. Fast die Hälfte der PCR-Untersuchungen am Freitag wurden den Angaben zufolge in Wien durchgeführt, 10.444 in Niederösterreich, 2083 in Tirol und mit 468 die wenigsten in Kärnten. Mit 1,4 Prozent positiven Tests war der Anteil in Wien am geringsten, in Kärnten mit 26,7 am höchsten.