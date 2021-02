Über eine Million Tests seit Lockdown-Lockerung

Der am Montag gelockerte Lockdown hat in Kombination mit dem Schulbeginn im Osten Österreichs zu einem Ansturm auf Corona-Tests geführt. Über eine Million, exakt 1.096.621 Tests wurden in den vergangenen fünf Tagen von den Bundesländern an den Krisenstab gemeldet. Bei weiterhin stark steigender Tendenz wurden in Österreich seit Pandemie-Beginn knapp elf Millionen Tests durchgeführt, teilte das Bundeskanzleramt mit.