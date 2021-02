1433 Neuinfektionen, mehr auf Intensivstationen

Exakt 100 Neuinfektionen mussten an diesem Samstag mehr verzeichnet werden als am Vergleichstag der Vorwoche - damals hatte das Zutrittstesten allerdings erst an Schwung aufgenommen. Seitdem ließen sich täglich mehr als 200.000 Menschen in Österreich auf eine Infektion mit dem Coronavirus untersuchen - am Freitag waren es 214.096 Tests, die durchgeführt wurden.