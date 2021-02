Dauerfrost: Wird der Kälterekord geknackt?

Gemessen wurde der heurige Kälterekord am 11. Jänner in Tirol - genauer gesagt in St. Jakob im Defereggen. Und dieser könnte laut Prognose der Österreichischen Unwetterzentrale wackeln. „Bis zu minus 25 Grad sind in den Nächten auf Sonntag und Montag möglich“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.