Bis minus 20 Grad: Sibirische Kälte in Österreich

Minus 20 Grad am Morgen in Tirol und Vorarlberg

Der Blick in Richtung Westen und in den Süden lässt den Wunsch nach einer Wärmeflasche aufkommen. Denn etwa in Flattnitz in Kärnten kratzte die Thermometermarke ebenfalls sehr an den vereisten minus 20 Grad - dort hatte es am Morgen exakt minus 19,5 Grad. Ähnlich arktische Bedingungen herrschten auch in Galtür in Tirol bei minus 19,6 Grad. In der kleinen Gemeinde Schmirn jedoch verzeichnete man mehr als minus 20 Grad, ebenso im Vorarlberger Lech.