Der „Circus Berlin“ ist weiter auf Herbergssuche

Schon seit dem Frühsommer hält sich Adolf Lauenburger mit seinem „Circus Berlin“ samt Pferden und Kamelen in Vorarlberg auf. Erst verhinderte das Ausbrechen einer Tierseuche den Grenzübertritt, später brach das allgemeine Chaos rund um Corona aus. Der Zirkus strandete erst in Lustenau, später waren dann Hard und Dornbirn temporäre Heimatgemeinden, nun steckt der Zirkus schon seit Monaten in Bregenz fest. Lauenburger würde am liebsten in Bregenz bleiben, denn in Deutschland gäbe es für die Truppe auch keinen Platz, zitiert ihn der ORF. Von diesen Plänen ist aber Bregenz-Bürgermeister Michael Ritsch alles andere als erfreut. Er will die Übersiedlung von Neu-Amerika zum Casino-Stadion verhindern und lockt Lauenburger mit einer Finanzspritze für die Heimfahrt. Das letzte Kapitel ist in dieser schier unendlichen Geschichte sicher noch nicht geschrieben.