Flock als Halbzeit-15. ohne Chance auf Medaille

„Schon aus Kurve zwei heraus habe ich gespürt, ich habe mit dem Schlitten keinen Halt. Das war brutal, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Flock zum verhauten ersten Lauf, in dem sie auch mehrmals die Bande touchiert hatte. „Wir haben uns beim Material leider komplett vergriffen. So war Janine chancenlos“, erklärte ihr Trainer und Lebenspartner Matthias Guggenberger. Im Training hatte es noch minus 17 Grad, am Renntag lag die Temperatur dann bei minus 7. „Das Risiko war es wert. Es war auch das erste Mal, dass wir uns so vertan haben“, meinte Flock, die in acht Weltcup-Rennen in dieser Saison immer auf dem Podest gelandet war und dreimal gesiegt hatte.