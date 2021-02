„Buffy“-Stars: Schwere Vorwürfe gegen Joss Whedon

Gellar will nicht mehr mit Whedon in Verbindung gebracht werden

Sarah Michelle Gellar, die von 1997 bis 2003 die Titelfigur Buffy gespielt hat, bestätigte die Vorwürfe von Carpenter. Sie schrieb auf Instagram: „Obwohl ich stolz bin, meinen Namen mit Buffy Summers in Verbindung zu bringen, möchte ich nicht für immer mit dem Namen Joss Whedon in Verbindung gebracht werden.“ Wegen der Pandemie konzentriere sie sich auf ihre Familie und wolle deshalb keine weiteren Statements dazu abgeben, unterstütze aber natürlich alle Betroffenen und sei stolz auf sie, dass sie offen gesprochen haben.