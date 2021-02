„Wir haben leider nicht ausreichend Impfstoffe“

Rund 100.000 Menschen in Österreich sind bereits voll immunisiert. Trotzdem hätte man sich zu diesem Zeitpunkt mehr erwarten können. In Israel beispielsweise sind alleine an einem Tag über 200.000 Menschen mit einem Vakzin versorgt worden. Ist das Vorgehen innerhalb der EU und in Österreich zu lasch? Wann droht die dritte Welle? Und wie kann man die ältere Generation weiterhin schützen? Darüber diskutiert Moderator Gerhard Koller in „Nachgefragt“ mit dem Präsidenten der Ärztekammer, Thomas Szekeres.