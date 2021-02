„Anno 1800“ kriegt Hochhäuser und Speicherstädte

Ubisoft geht mit seinem Aufbauspiel-Meilenstein „Anno 1800“ in die dritte Saison und reichert das Spiel mit weiteren kostenpflichtigen Add-ons an. Dazu zählen Speicherstädte, um die Hafenanlagen aufzuwerten, Tourismus und Hotels - und sogar Hochhäuser, mit denen „Anno“-Baumeister den Look ihrer Städte nachhaltig verändern können. Die erste der drei neuen Erweiterungen namens „Speicherstadt“ erscheint bereits am 23. Februar, der komplette dritte Season Pass kostet 20 Euro.