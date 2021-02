Kurz: „Verstehe den Frust der Tiroler sehr gut“

Ist bekannt, wer verantwortlich ist für die Einschleppung dieser Mutation?

Natürlich ist es immer gut zu wissen, wie Mutationen nach Österreich eingeschleppt wurden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es in den meisten Fällen schwer ist, das herauszufinden. Viele Gerüchte, die im Umlauf sind, erweisen sich im Nachhinein als falsch. Insbesondere was die Südafrika-Mutation betrifft. Es muss nicht gesagt sein, dass sie direkt aus Südafrika eingeschleppt wurde. Sie ist in mehreren Ländern aufgetreten. Keine Region hat Schuld daran, wenn sie betroffen ist. Wichtig ist, gemeinsam zu verhindern, dass sich diese Mutation ausbreitet. Denn wenn das in diesem Fall passiert, heißt es zurück an den Start und wir würden das Drama, das wir bisher erlebt haben, nochmals erleben müssen.