ÖVP übt Kritik: „Stadt nutzt Solarenergie kaum“

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) hat bei der Regierungsklausur im Jänner zwar die große Fotovoltaik-Offensive bereits präsentiert: „Unser Ziel ist es, jedes Jahr so viele Solaranlagen zu errichten, wie in den letzten 15 Jahren zusammen.“ Einen konkreten Zeitplan, wann welche Maßnahmen umgesetzt werden, gäbe es jedoch noch nicht, bemängelt die ÖVP. Deswegen brachte sie eine Anfrage an Czernohorszky ein und fordert die Errichtung einer PA-Anlage auf jedem Dach.