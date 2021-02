Einbrecher hatten bei 4 Coups nur ein Mal „Glück“

Gleich viermal schlugen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen im Südburgenland zu. In Litzelsdorf gelangten die Einbrecher über ein Fenster zunächst in die Toilette und in weiterer Folge in den Verkaufsraum des Gemüsehändlers und Postpartners. Dort entwendeten die Diebe rund 200 Euro aus der Registrierkasse. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.