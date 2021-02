Highlights: Real souverän gegen harmloses Getafe

Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft den zweiten Tabellenplatz erobert. Der Rekordmeister gewann am Dienstagabend die Nachholpartie gegen Getafe mit 2:0 und zog vorerst um drei Punkte am auf Rang drei zurückgefallenen Dauerrivalen FC Barcelona vorbei, der aber ein Spiel weniger absolviert hat. Karim Benzema (60.) und Ferland Mendy (66.) trafen für die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane. Im Video oben gibt‘s alle Highlights!