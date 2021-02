Suche nach Liebe: „Brauche etwas ganz Aufregendes“

Dating während das ganze Land zusieht? Das liegt im Trend. Egal, ob „Der Bachelor“, „Die Bachelorette“, „First Dates“, „Love at first sight“ oder „Take me out“, die Liste der Dating-Shows ist ziemlich lang und jetzt will es eine Wienerin wissen: das Tattoo-Model und Influencerin Cat wagt sich in den deutschen TV-Dating-Dschungel und ist zu Gast bei Sasa Schwarzjirg im Adabei-TV-Studio.