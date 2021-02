Nach erster Absage sind zwei Ländle-Girls am Start

Denn die 26-Jährige Möggnerin wurde von ÖSV-Damencheftrainer Christian Mitter auch für den Super-G nominiert. Ebenso wie die gleichaltrige Götznerin Christine Scheyer, für die es nach St. Moritz 2017 bereits die zweite Weltmeisterschaft ist. Scheyer war vor vier Jahren in der Schweiz in der Abfahrt WM-Sechste geworden. In der Kombi war sie auf Rang 13 gefahren und im Super belegte sie Rang 15.