Bayern-Legionärin Wenninger: Ein Aushängeschild

Auf ihrem linken Arm steht „Live your dreams“. Und tatsächlich läuft in Carina Wenningers Karriere bisher vieles traumhaft. Österreichs Teamstütze eilt mit Bayern in Richtung dritten Meistertitel. Feierte gestern zum Bundesliga-Frühjahrsstart ein 7:1 gegen Meppen, den bewerbsübergreifend 17. Sieg in Folge - und das zum 30. Geburtstag. „Sehr souverän“, so die Co-Kapitänin, die beim Spitzenreiter bis zur 75. Minute im Abwehrzentrum spielte.