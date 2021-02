Geschäfte, Friseure & Co: Tag 1 nach dem Lockdown

„Wir sind sehr froh, endlich wieder offen haben zu dürfen“

Bei Friseur Konrad Zöttl in Villach läutet das Telefon durchgehend. Viele Kunden rufen an, weil sie sich nicht auskennen: „Wir haben einen richtigen Info-Point hier, damit wir unsere Kunden aufklären können. Natürlich kontrollieren wir die Tests genau“, so Zöttl. Fröhliche Gesichter sieht man hier heute nicht nur bei den Kunden: „Wir sind sehr froh, endlich wieder offen haben zu dürfen und freuen uns über jeden Termin!“