Corona-Schnäppchenjagd: Geschäfte öffnen am Montag

Maskenpflicht und Personenbeschränkung

„Da es jetzt so warm ist, könnten einige Kunden keine Lust auf Winterkleidung haben, was vermutlich zu noch größeren Rabatten führt“, so Gstättner. „Wichtig ist aber in jedem Fall, dass sich alle an die Spielregeln halten.“ Alle, Kunden und Verkäufer, haben ja FFP2-Masken zu tragen. Und pro 20 Quadratmeter darf nur eine Kundschaft in ein Geschäftslokal. „Darauf werden die Unternehmen achten, beispielsweise einen Mitarbeiter beim Eingang abstellen. Das bedeutet natürlich einen Mehraufwand“, meint der Handelssprecher. Dennoch seien alle Unternehmer froh, endlich wieder aufsperren zu dürfen.