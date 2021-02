Linzer Bankräuber entlastet Freundin vor Gericht

Radtour zum Überfall

In dem der Plan zum Banküberfall reifte. Dafür bastelte er eine Bombenattrappe, schlug seiner Freundin am 26. Juni eine Radtour vor. Kurz nach dem Start musste er schnell weg: Er überfiel die Sparkasse in der Linzer Unionstraße, drohte die Bombe zu zünden und mit einer Schreckschusspistole. Mit der Beute kehrte er zurück zur Freundin und versteckte sie im Hundeanhänger ihres Rades. Dann verschwand er abermals.