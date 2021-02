„Mehr schwere Verläufe durch britische Mutation“

Die Befürchtung vieler Experten ist offenbar real: Die Mutation B.1.1.7. berge nicht nur ein höheres Infektionsrisiko, sondern dürfte auch tödlicher sein. „SARS-CoV-2 ist gefährlicher geworden“, warnte Wieler in Berlin. Die Variante sei bislang in 13 Bundesländern nachgewiesen worden, sie werde bei sechs Prozent der Neuinfektionen festgestellt. „Das Virus ist noch nicht müde, im Gegenteil, es hat gerade nochmal einen Boost bekommen“, so Wieler.