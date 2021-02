Whitney Houston rettete Tochter vor dem Ertrinken

Der Film „Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn‘t We Almost Have it All“ rekonstruiert mithilfe von Freunden und Familienmitgliedern den letzten Tag im Leben der Musiklegende. Familienfreund Shawn McGill traf am Morgen des 10. Februar 2012 im Beverly Hilton Hotel (dort hatte sich der Clan vor den Grammys eingecheckt) auf die aufgeregte Diva: „Sie sagte zu mir ‚Krissi ist gestern Nacht fast gestorben. Du und Nick, ihr alle müsst euch von Wasser entfernt halten, es ist böse‘.“