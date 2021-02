Kampf um Tirol hinter verschlossener Türe

„Tatsache, dass in Tirol Ausbreitung groß ist“

Wie geht sich das aus? „Es sind vier verschiedene Labore beteiligt“, bringt Andreas Bergthaler von der Akademie der Wissenschaften Licht ins Zahlendunkel. Platter beziehe sich auf das „Imba“-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, doch selbst dort seien mittlerweile weitere Fälle detektiert worden, erklärt Bergthaler. „Es ist eine Tatsache, dass es in Tirol eine erstaunlich hohe Anzahl der südafrikanischen Variante gibt, definitiv mehr als 75 und – so mein Eindruck – mehr als sonst wo in Europa.“