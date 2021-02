Terror in Wien: Verdächtiger vor Prozess gestorben

Nur Stunden nach dem verheerenden Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, bei dem vier Menschen getötet und 23 teils schwerst verletzt wurden, rückte österreichweit (wie ausführlich berichtet) eine Heerschar an Spezialkräften aus. Insgesamt 15 Verdächtigen wurden im Zuge von Dutzenden Razzien die Handschellen angelegt. Grund: Alle sollen in unterschiedlicher Art und Weise mit Attentäter Kujtim F. in Kontakt gewesen sein.