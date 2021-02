Kritik von Aktivisten: „Sima auf Klima-Crash-Kurs“

Ärger wegen Praterstraße

Heftige Kritik hagelt es auch an Simas Aussagen zur Praterstraße. Die Stadträtin hatte gemeint, dass beim Umbau die Wegnahme einer Fahrspur nicht möglich sei. „Vier Kfz-Fahrspuren beizubehalten, wenn in zehn Jahren nur noch halb so viele Autos fahren sollen, ist absurde Platz- und Ressourcenverschwendung“, zeigt sich Sprecherin Barbara Laa entrüstet.